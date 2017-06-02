مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من 3.6 مليون معتمر حتى اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت إحصائية حديثة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي أن إجمالي عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مجمع صالات الحج والعمرة بلغت قرابة ٧،٣ مليون معتمر منذ بداية موسم العمرة وحتى اليوم الجمعة.

ووفقا للإحصائية فقد بلغ عدد المعتمرين القادمين أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف معتمر، في حين بلغ عدد المغادرين ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف

ومن المتوقع أن تشهد حركة المعتمرين نمواً متسارعاً خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان، حيث تسير شركات الطيران رحلات متنظمة من مختلف دول العالم لنقل المعتمرين.