 مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من 3.6 مليون معتمر حتى اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 2

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من 3.6 مليون معتمر حتى اليوم

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من 3.6 مليون معتمر حتى اليوم

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من 3.6 مليون معتمر حتى اليوم
نايف السالم(صدى):

كشفت إحصائية حديثة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي أن إجمالي عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مجمع صالات الحج والعمرة بلغت قرابة ٧،٣ مليون معتمر منذ بداية موسم العمرة وحتى اليوم الجمعة.

ووفقا للإحصائية فقد بلغ عدد المعتمرين القادمين أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف معتمر، في حين بلغ عدد المغادرين ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف

ومن المتوقع أن تشهد حركة المعتمرين نمواً متسارعاً خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان، حيث تسير شركات الطيران رحلات متنظمة من مختلف دول العالم لنقل المعتمرين.


الوسوم:, , ,

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *