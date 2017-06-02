مرور العاصمة المقدسة يطبق 9 حجوزات على مركبات مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضحت إدارة مرور العاصمة المقدسة عن وجود 9 حجوزات للمركبات، منها 4 حجوزات لمخالفة الوقوف الممنوع، وهي المسخوطة والعدل والخالدية والمنصور و3 حجوزات رسمية وحجزان للحوادث المرورية .

وقال متعهد الونشات في مرور مكة أنه تم استحداث ونشات حديثة هذا العام تتولى رفع المركبات الفخمة، والتي قد تتضرر من الطريقة التقليدية .

ودعت إدارة مرور العاصمة المقدسة زوار وضيوف بيت الله الحرام الاستفادة القصوى من محطات النقل والتي تتولى إيصال الراغبين في أداء العمرة أو الصلاة إلى الحرم المكي الشريف وتجنب استخدام مركباتهم والدخول بها إلى المنطقة المركزية إذا يتعذر الحصول على مواقف للمركبات مما يعرض أصحابها إلى السحب وإيداعها الحجز وتطبيق المخالفات المرورية .

رابط الاستعلام عن المركبة المخالفة:

http://mda-sa.com/