رسالة السبر للمتباهين بموائد الافطار على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انتقد أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد بن عبدالله السبر، ظاهرة تصوير موائد الإفطار والتباهي بها في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر السبر ذلك كسرًا لقلوب المسلمين والمسلمات وهم يُشاهدون هذه الصور والمقاطع المتداولة،داعياً إلى شكر النعمة التي هي شكر لله، وإلى المحافظة على قلوب المسلمين والمسلمات، وعدم إيذائهم بالنعم التي تُؤثر على قلوبهم وتجرحهم.

وقال السبر إن دوام النعم أن تشكر الله .. دوام النعم أن تتذمّر حال الضعيف والمسكين، وتعلم بأنك إذا تصدّقت عليه؛ فإنك أحوج منه للصدقة .. أنت المحتاج؛ أعطاك الله نِعمًا، فعليك أن تتصدّق وتُكثر، ولاسيما أننا في شهر رمضان الذي وصفه النبي –صلى الله عليه وسلّم– بأشد من الريح المُرسلة.