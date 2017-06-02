أرامكو تعين موظفين في سنغافورة لتعزيز النشاط - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تتطلع شركة النفط السعودية أرامكو، إلى زيادة فريق العمل في مكتبها بسنغافورة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز النشاط في المركز الإقليمي للطاقة.

ويهدف المكتب إلى توظيف ما بين 10 و15 موظفا بحلول نهاية العام بعد بدء نشاط المكتب بموظف واحد في أواخر 2015. وسيشمل التعيين موظفين في العمليات والتحليل والأعمال الإدارية.

يذكر أن أرامكو السعودية لديها وحدة منفصلة في سنغافورة وهي ” أرامكو آسيا سنغافورة ” والتي تركز على تسويق إنتاج الشركة من الغاز البترولي المسال والنفط الخام.