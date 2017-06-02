بالفيديو.. «شاروخان» ضيف «رامز تحت الأرض» في الحلقة السابعة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

استضاف الفنان رامز جلال والإعلامي نيشان، اليوم الجمعة، الفنان شاروخان، في برنامج ” رامز تحت الأرض ” .

وذكر أحد المصادر، أن الفنان تقاضى 400 ألف دولار للظهور بحلقة ببرنامج “ رامز تحت الأرض ” .

برنامج ” رامز تحت الأرض ” ، يأتي استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال خلال أشهر رمضان، خلال السنوات الماضية، وهي “ر امز بيلعب بالنار ” ، ” رامز توت عنخ آمون ” ، و ” رامز قرش البحر ” ، و ” رامز ثعلب الصحراء ” ، و ” رامز قلب الأسد ” و ” رامز واكل الجو ” .