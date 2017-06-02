 بالفيديو.. «شاروخان» ضيف «رامز تحت الأرض» في الحلقة السابعة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. «شاروخان» ضيف «رامز تحت الأرض» في الحلقة السابعة

بالفيديو.. «شاروخان» ضيف «رامز تحت الأرض» في الحلقة السابعة
نورة الشهري(صدى):

استضاف الفنان رامز جلال والإعلامي نيشان، اليوم الجمعة، الفنان شاروخان، في برنامج ” رامز تحت الأرض ” .

وذكر أحد المصادر، أن الفنان تقاضى 400 ألف دولار للظهور بحلقة ببرنامج “ رامز تحت الأرض ” .

برنامج ” رامز تحت الأرض ” ، يأتي استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال خلال أشهر رمضان، خلال السنوات الماضية، وهي “ر امز بيلعب بالنار ” ، ” رامز توت عنخ آمون ” ، و ” رامز قرش البحر ” ، و ” رامز ثعلب الصحراء ” ، و ” رامز قلب الأسد ” و ” رامز واكل الجو ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 17 دقيقة

ابو فسيه هذا ثروته فوق 600 مليون دولار يعني 2 مليار ريال يجي واحد صعلوك مثل رامز يمزح معه

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