بالفيديو.. «شاروخان» ضيف «رامز تحت الأرض» في الحلقة السابعة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. «شاروخان» ضيف «رامز تحت الأرض» في الحلقة السابعة
استضاف الفنان رامز جلال والإعلامي نيشان، اليوم الجمعة، الفنان شاروخان، في برنامج ” رامز تحت الأرض ” .
وذكر أحد المصادر، أن الفنان تقاضى 400 ألف دولار للظهور بحلقة ببرنامج “ رامز تحت الأرض ” .
برنامج ” رامز تحت الأرض ” ، يأتي استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال خلال أشهر رمضان، خلال السنوات الماضية، وهي “ر امز بيلعب بالنار ” ، ” رامز توت عنخ آمون ” ، و ” رامز قرش البحر ” ، و ” رامز ثعلب الصحراء ” ، و ” رامز قلب الأسد ” و ” رامز واكل الجو ” .
الراسي[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 17 دقيقة
ابو فسيه هذا ثروته فوق 600 مليون دولار يعني 2 مليار ريال يجي واحد صعلوك مثل رامز يمزح معه