الهلال يطلب أن تكون الاستعانة بحكام أجانب مفتوحة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أرسل مجلس إدارة نادي الهلال خطاباً رسمياً إلى رابطة دوري المحترفين السعودي لإتاحة المجال لتعيين حكام آجانب في المباريات دون تحديد عدد معين.

وقال نادي الهلال في بيان نقله مركزه الإعلامي اليوم الجمعة أنه تم إرسال طلب لرئيس رابطة دوري المحترفين يسمح بإتاحة المجال للأندية بالاستعانة بحكام أجانب في مباريات فرق الدوري دون تحديد عدد معين.

وأكمل :” نريد أن يكون قرار الاستعانة بالحكام الأجانب مفتوحاً للفرق استناداً على النجاح الذي حدث في الموسم الماضي بعد قرار رفع عدد الحكام لثمانية أطقم كاملة “.