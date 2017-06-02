 بالفيديو.. كشف حقيقة مقطع النمور العربية والإبل - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. كشف حقيقة مقطع النمور العربية والإبل

بالفيديو.. كشف حقيقة مقطع النمور العربية والإبل
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع بين النمور والإبل، ورجح المتحدث باسم هيئة حماية الحياة الفطرية أحمد البوق، أن هذا المقطع المتداول ربما يكون خارج المملكة أو أنّه داخل حيازة خاصة.

وقال البوق، في تصريح صحافي، إن اللقطة لفهود وليست للنمر العربي، وقد وصلتني من مصادر مختلفة، وهي على الأرجح في حيازة على الرغم من، أو خارج المملكة ” ، مبيّنًا ” أنّه يدل على ذلك تآلف الجمل معها، وحذرها في ورود الماء، الذي هو عبارة عن حوض لسقيا الماشية ” .


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