الأخضر يواصل الاستعداد لأستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أجرى المنتخب الوطني الأول مساء الجمعة، حصة تدريبية على ستاد ” هيندمارش ” بمدينة أديلايد الأسترالية، ضمن الفترة الثالثة من البرنامج الإعدادي لاستئناف التصفيات الآسيوية.

وبدأ المران بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء مع المعد البدني، قبل التركيز على التمرير المتنوع، ليختتم الهولندي بيرت فان مارفيك التدريب بتمرين الاستحواذ على الكرة.

فيما اكتفى الثنائي أسامة هوساوي وسلمان الفرج ببعض التمارين الخاصة مع المعد الفني لـ ” الأخضر “.

وشهد المران حضور ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل محمد عزت، وكذلك القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا، مشعل الروقي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع مضيفه الأسترالي، في الثامن من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.