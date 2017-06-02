«نماء التطوعي» يقدم برنامجاً ترفيهيا بسجن النساء بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

احمد مسملي(صدى):

نظم فريق نماء التطوعي النسائي التابع لمركز النشاط الاجتماعي بالكربوس برنامجاً ترفيهيا لنزيلات سجن النساء التابع للإدارة العامة لسجن جازان ، بدأ البرنامج بوجبة الإفطار الرمضانية التي جمعت كافة النزيلات على مائدة واحدة ثم تتالت فقرات البرنامج حيث أطلق الفريق حزمة من المسابقات الترفيهية التي حفزت النزيلات على التنافس الودي الذي خلق أجواءا كانت في غاية المرح والسعادة ثم جرى توزيع الجوائز والهدايا على الفائزات وأختتم اللقاء بمحاضرة دعوية جرى خلالها حث النزيلات على بذل الجهود بالانخراط في البرامج التدريبية التي تقدم لهن كما تم تذكيرهن بأنهن قادرات على العودة كعضوات صالحات للمجتمع . من جهته قال مدير العلاقات والاعلام بسجون المنطقة الرائد وليد كاملي أن هذه البرامج تأتي ضمن أنشطة التأهيل والإصلاح التي تسعى المديرية العامة للسجون إلى تفعيلها بهدف مشاركة النزلاء كافة المواسم والمناسبات حتى لا يشعرون بالعزلة المجتمعية.