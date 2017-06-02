«بلدية بقيق» بالدمام تحصر الأضرار الناتجة عن موجة الغبار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شكلت بلدية محافظة بقيق وحدة لإدارة الأزمات وعمليات الطوارئ لعمل حصر شامل للأضرار الناتجة عن موجة الغبار الشديدة التي شهدتها المنطقة.

وقال رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، إنه تم توزيع المهام لفريق العمل وإدارة حركة المعدات والآليات بعد حصر المواقع المتضررة بسبب زحف الرمال على الطرقات الرئيسية وتحديد أولويات المعالجة.

وأكد آل عريج، أن البلدية مستمرة في متابعة الأعمال البلدية على بقية الأحياء والشوارع والهجر المتبقية، وفي حال وجود أي إطفاءات سيستكمل إصلاحها بمشيئة الله.