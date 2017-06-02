الحملة الوطنية السعودية تستحدث مشروع «شقيقي قوتك هنيئاً» للأخوة للسوريين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قامت الحملة الوطنية السعودية من خلال مكتبها في لبنان بمشروعها الإغاثي ” شقيقي قوتك هنيئاً ” بافتتاح فرن لإنتاج الخبز في منطقة عكار شمال لبنان ليستفيد منه الأشقاء اللاجئون السوريون حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لهذا الفرن 40 ألف رغيف خبز يتم توزيعها بشكل يومي على الأرامل و العائلات الأكثر حاجة . وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان وليد الجلال أن مشروع ” شقيقي قوتك هنيئاً ” يأتي كاستجابة للأوضاع الصعبة الراهنة التي يعاني منها الأشقاء اللاجئون السوريون في لبنان حيث تكفلت الحملة الوطنية السعودية بكامل مصاريف التشغيل وتوفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه إضافة إلى إعداد خطة توزيع شاملة تضمن وصول الخبز لمستحقيه.

من جهته أكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية تسعى إلى تلبية كل المتطلبات الأساسية والضرورية التي يحتاجها الشقيق السوري النازح و اللاجىء فكان مشروع ” شقيقي قوتك هنيئاً ” يهدف إلى تزويد الشقيق السوري بماده الخبز التي يصعب عادة الاستمرار في توفيرها من قبل بعض المنظمات الإغاثية كونها مشاريع تتطلب رصد مبالغ كبيرة بسبب الاستمرارية والديمومة لعملها إضافة إلى أن مادة الخبز تعد من المواد الأساسية في مائدة الشقيق السوري ويتطلب الأمر توفيرها بشكل يومي مما دعا الحملة إلى التركيز على مثل هذه المشاريع الهامة.