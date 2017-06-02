 «تقنية النماص» تعلن فتح باب الالتحاق بالبرامج التدريبية - صحيفة صدى الالكترونية

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«تقنية النماص» تعلن فتح باب الالتحاق بالبرامج التدريبية

«تقنية النماص» تعلن فتح باب الالتحاق بالبرامج التدريبية
طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الكلية التقنية بالنماص، عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1438/ 1439ھ في برنامج الدبلوم الصباحي والدبلوم التطبيقي المسائي للموظفين؛ وذلك لقسميْ تقنية الحاسب الآلي تخصص دعم فني والتقنية المكتبية تخصص إدارة مكتبية عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة (www.rgt.gov.sa).

ومن المقرر أن يفتح باب القبول يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 1438ھ وحتى 6/ 11/ 1438ھ، وسيتم ترشيح القبول عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في استمارة القبول الإلكتروني.


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