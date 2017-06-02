المدني يغلق 7 مستودعات مخالفة بخميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

باشر الدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط، مساء أمس،عدداً من المواقع والمنشآت التجارية المختلفة الأنشطة المخالفة؛و ذلك ضمن لجنة المستودعات المخالفة والمكوّنة من الجهات ذات العلاقة؛ كالدفاع المدني والمحافظة والأمانة والشرطة وشركة الكهرباء.

وأسفرت الجولة الميدانية المشتركة عن إغلاق 7 مستودعات مخالفة للوائح والأنظمة واشتراطات السلامة بخميس مشيط.

وقامت اللجنة المكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، في الوقت الذي تمّ فيه فصل التيار الكهربائي عن تلك المنشآت المخالفة التي تشكل خطراً على السلامة العامة.