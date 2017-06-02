«تعليم الليث» يعتمد أوائل الثانوية العامة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث، أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في النتيجة النهائية للصف الثالث ثانوي بكافة التخصصات العلمية والشرعية والأدبية “فصلي و مقررات وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الكبار و الكبيرات” على مستوى المحافظة ومكتبي التعليم في أضم وسوق العين، للعام الدراسي الحالي 1437هـ / 1438هـ ، والبالغ عددهم ( 124 ) طالباً وطالبة .

وقدم مدير تعليم الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، التهاني والتبريكات إلى كل الطلاب والطالبات الأوائل وأولياء أمورهم ومدارسهم، متمنياً لهم المزيد من النجاح ومواصلة تميزهم العلمي والدراسي.

– لمعرفة أوائل الثانوية العامة (بنين) من هنـــــا .

– لمعرفة أوائل الثانوية العامة (بنات) من هنــــــا .