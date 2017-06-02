بالفيديو.. الفوزان: يكشف عن جهات استخباراتية تستهدف تشويه سمعته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الفوزان: يكشف عن جهات استخباراتية تستهدف تشويه سمعته
قال الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالعزيز الفوزان أن جهات استخباراتية يعرفها تقف وراء الحملة التي استهدفت تشويه سمعته.
وأضاف الفوزان، خلال لقائه بقناة ” المجد ” ، إن الحملة التي نُظمت ضده عادت عليه بالخير،مشيراً إلى أن هناك توجيهاً من جهات استخباراتية خبيثة لاستهداف قادة دول وعلماء، وأنه ليس الوحيد الذي يتعرض لمثل هذه الحملات.
وكان مغردون أعادوا نشر صور ومقاطع فيديو من حفل أُقيم في العام 2014 بإسبانيا، ظهر خلاله الفوزان وهو يتسلم جائزة ” الإكليل الذهبي ” -في حفل وصف بالمختلط.
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Nvj4-EsifgM
alfahd42[ عدد التعليقات: 4718 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يحفظك
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5837 ] نشر منذ 26 دقيقة
القافله تسير والكلاب تنبح حفظك الله ياشيخ بحفظة والى الامام
محمد[ عدد التعليقات: 1807 ] نشر منذ 18 دقيقة
شي طبيعي ان اردت تسقط دوله هاجم العلماء و المشايخ والتعليم والنساء قلل من احترامهم لدي شعوب دولهم
نجر ابن محماس[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 13 دقيقة
والله ما حد درى عنك … لا تنفخ البومه فتفقع
alfahd42[ عدد التعليقات: 4718 ] نشر منذ 11 دقيقة
قناة الام بي سي والعربية تقوم بذالك بدون حسيب ولا رقيب يا اخ محمد
مغرد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 دقائق
الله لا يو فق من يستهدف العلما والحكام والله يا شيخ احبك فى الله
مغرد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 دقائق
الى يقول الام بي سى والعربيه صدقنى احسن القنوات وحتى العربيه اخبار محا يده