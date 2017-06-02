بالفيديو.. الفوزان: يكشف عن جهات استخباراتية تستهدف تشويه سمعته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالعزيز الفوزان أن جهات استخباراتية يعرفها تقف وراء الحملة التي استهدفت تشويه سمعته.

وأضاف الفوزان، خلال لقائه بقناة ” المجد ” ، إن الحملة التي نُظمت ضده عادت عليه بالخير،مشيراً إلى أن هناك توجيهاً من جهات استخباراتية خبيثة لاستهداف قادة دول وعلماء، وأنه ليس الوحيد الذي يتعرض لمثل هذه الحملات.

وكان مغردون أعادوا نشر صور ومقاطع فيديو من حفل أُقيم في العام 2014 بإسبانيا، ظهر خلاله الفوزان وهو يتسلم جائزة ” الإكليل الذهبي ” -في حفل وصف بالمختلط.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Nvj4-EsifgM