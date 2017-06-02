اكبر مستودي الأرز يكشف عن حجم استهلاك السعوديين في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال المورد محمد الشعلان أكبر مستوردي الأرز في المملكة أن الطلب على الأرز يرتفع خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق رمضان حيث تصل الكميات المبيعة إلى 400 ألف طن، مبيناً أن المستورد هذا العام من الأرز يتراوح بين مليون إلى 1.5 طن، بقيمة تقدر بنحو 4.5 مليارات ريال.

وكشف الشعلان عن أن سكان المملكة يستهلكون يومياً نحو 9 آلاف طن من الأرز خلال شهر رمضان، ما يقدر بنحو 260 ألف طن شهرياً.

وأشار الى انه في الأيام الأخيرة من رمضان يرتفع حجم الطلب على الأرز ليصل إلى 60 ألف طن، حيث تقوم الأسر بإخراجه لزكاة الفطر.