الذهب يرتفع بعد بيانات مخيبة للآمال في قطاع الوظائف الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع بعد بيانات أمريكية مخيبة للآمال بشأن الوظائف في القطاعات غير الزراعية أدت إلى تقليص التوقعات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهرت البيانات أو نمو الوظائف الأمريكية تباطأ في مايو أيار وأن الزيادة في الوظائف في الشهرين السابقين لم تكن بالقوة التي جرى الإعلان عنها من قبل مما يشير إلى أن سوق العمل تفقد زخمها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1274.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى يسجله المعدن الأصفر منذ 25 أبريل نيسان ليتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع.

وزاد المعدن الأصفر 0.6 في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1278.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 834.97 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2014 عند 835.90 دولار للأوقية في وقت سابق يوم الجمعة.

وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.39 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 937 دولارا للأوقية لكنه يتجه صوب اختتام الأسبوع على انخفاض.