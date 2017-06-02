الأردن ترحب بتعليق نقل السفارة الأمريكية إلى القدس - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

رحبت الحكومة الأردنية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق نقل سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس المحتملة، وثمنت التزامه بالعمل من أجل التوصل لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، في بيان صحفي اليوم، إن هذا القرار يدل على فهم عميق لحساسية هذا الأمر ويسهم في إيجاد البيئة اللازمة لإطلاق مفاوضات سلام ناجحة، مؤكداً ان بلاده تثمن التزام الرئيس الأميركي العمل على التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

ووصف المومني قرار الرئيس الأميركي بتعليق نقل السفارة الأميركية إلى القدس بأنه ” خطوة مهمة وحكيمة ” ستعزز فرص تحقيق السلام.