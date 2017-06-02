ماركا الإسبانية: غدا «زيدان» على بُعد خطوة من تحقيق حلم راوده قبل 14 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قالت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، إن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بات على بُعد ساعات من تحقيق حلم راوده قبل 14 عامًا عندما كان لاعبًا بصفوف الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان أجرى حوارًا في 2003، بعد تتويج الريال بدوري الأبطال 2002، بالهدف الشهير الذي سجله في مرمى باير ليفركوزن، تحدَّث فيه عن رغبته في الفوز بالمزيد من ألقاب التشامبيونزليج.

وأوضحت الصحيفة أن ” زيدان ” قال في الحوار، إنه سعيد بتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة التاسعة في تاريخ الريال، لكنه تمنى تحقيق الألقاب العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، وأن يكون له دور فيها حتى لو اعتزل كرة القدم.

يذكر أن ” زيدان ” فاز بالفعل باللقب العاشر عندما كان مساعدًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في 2014 على حساب أتلتيكو مدريد، ثم قاد الفريق بنفسه، للقب الحادي عشر العام الماضي، بهزيمة الفريق المدريدي مرة أخرى كما يمتلك فرصة تحقيق اللقب الثاني عشر في البطولة كما تمنَّى، حال حقق الفوز على يوفنتوس غدًا السبت، في نهائي البطولة.