الشورى يصوت علي مقترح مشروع بإضافة عقوبة التشهير الأربعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الأربعاء المقبل علي مقترح بإضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار.

ويصوت المجلس في الجلسة ذاتها على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة، حسب صحيفة ” الحياة ” الجمعة (2 يونيو 2017).

ويطالب المجلس الجهات الحكومية التي لا تزال تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ بسرعة نقلها إلى الهيئة؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية 1434-1435هـ، و1435-1436هـ، و1436-1437هـ.