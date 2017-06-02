مفتي المملكة ينتقد اتباع الهوى وانتقاء الفتاوى الأسهل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذر المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، من اتباع الهوى مطالبا بتجنبه، منتقدا المستفتين الباحثين عن الفتاوى الأسهل.

وقال المفتي إن الأصل في المسلم أن يسأل عن حكم الله ورسوله في جميع المسائل التي يحتاج، سواء في العبادات أو المعاملات، مع تحري موافقة أدلة الشريعة، لا أن يبحث عن الفتاوى اليسيرة والسهلة وينتقيها انتقاء.

وأوضح أنه إذا أشكل على المسلم أمر، أو أراد أن يعرف حكم مسألة من المسائل، فعليه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه من العلماء المعروفين الموثوق بهم، وأن يأخذ بما يفتيه ذلك العالم.