بالصور.. الأميرة مشاعل تفتتح معرض «عراقة الماضي وإشراقة الحاضر» بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز مساء أمس فعاليات معرض ” عراقة الماضي وإشراقة الحاضر ” بمشاركة 200 عارض وعارضة والذي يجسد عراقة الماضي وإشراقات الحاضر في تقديم أعمال الشباب السعودي لسوق العمل , وتستمر فعالياته حتى التاسع من شهر رمضان .

وتجولت سمو الأميرة مشاعل بنت مقرن على مختلف العارضات السعوديات وأشادت بالمستوى العالي الذي ظهر عليه المعرض، واستمعت سموها إلى شرح مفصل قدمته منظمة المعرض سيدة الأعمال هيفاء ناجي .

ووجهت سموها الشكر للقائمين على المعرض, وأثنت على الصورة الحضارية التي تعكسها منتجاتهن ومشاركتهن في هذا الملتقى الكبير، وما يمثله من إضافة للسياحة في المملكة، مؤكدة أنها تعكس مدى الذوق الرفيع والحرفية العالية التي أصبحت عليها المواطنة السعودية.

من جانبها أكدت مديرة المعرض هيفاء ناجي أن المعرض يستقبل زواره يوميًا بعد صلاة التراويح وحتى الساعة 2.30 بعد منتصف الليل، ويضم نخبة من العارضين والعارضات من أبناء المملكة، الذين برعوا في إبراز منتجاتهم وتقديمها بصورة عصرية راقية للمستهلك سواء كان مواطنًا أم سائحًا، الأمر الذي يعلي من قيمة هذه الأعمال التراثية التي تجسد فنون المملكة وتراثها بأنامل أبنائها وبناتها.

وأضافت أن المعرض يستهدف دعم وترويج الأنشطة السياحية والصناعات اليدوية والتراثية بمختلف أرجاء المملكة، وفتح آفاق جديدة أمام الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة لترويج منتجاتهم وإتاحتها للجمهور دون وسيط، وإيجاد مجالات للتنافس وتلاقح الخبرات، فضلاً عن توفير العديد من الفرص الاستثمارية متوقعة بأن يستقطب المعرض ما يقارب 20 ألف زائر للتعرف على فعالياته والمنتجات المقدمة مشيره إلى أن المعرض في يومه الأول استقبل اكثر من 3500 زائرة .

وعبر عدد من زوار المعرض عن إشادتهم بالمعرض وما شاهدوه من منتجات لأبناء الوطن توكد تفوقهم وتميزهم.

وأشادت عبير خير الدين تشيد بالتنظيم والأسعار الغير مبالغ فيها والمستوى الكبير للمعرض والقائمين علية.

من جهتها قالت غادة العلي احدى المدعوات: إن المعرض فيه تذكير بأيام رمضان القديمة مشيدة بالتنظيم من الدخول وتنظيم العارضين داخل المعرض .

وقالت د. ناديه خير الدين: المكان والتنظيم والتعامل من العارضين جدا راقي وتشكر المنظمة على تمسكها بالأبداع وتتمنى لها مزيد من التقدم , وأشاد عمر فادن بالجهود الرائعة والتنظيم المميز لهذه الفعالية , تخصيص قسم خاص للأطفال بأشراف من قبل منظمات مختصات مما يساعد الأمهات بالتسوق بكل حرية .

