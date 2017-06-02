شقيق الشهيد «التركي» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة المؤلمة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشف شقيق الشهيد العريف عبدالعزيز التركي، الذي توفي متأثراً بجراحه إثر انفجار عبوة ناسفة بدورية أمنية بالعوامية الإثنين الماضي، تفاصيل آخر مكالمة جرت مع شقيقه قبل استشهاده.

وأكد «محمد التركي» أن شقيقه طلب منه تفصيل ثوب العيد، وشدد أن يفصل ثوبا واحدا، لأنه قد ينشغل بعمله الأمني مدافعا عن الوطن، مشيرا إلي أنه كان على موعد مع أخته في نفس اليوم ليفطر عندها بالظهران، لكن قضاء الله كان أسرع.

وأوضح أن ابنه كان يجلس في حضنه قبل الفطور، حيث رن هاتفه الجوال، فقال الطفل: «بابا بابا»، نظراً لأنه مشتاق لأبيه بعد غيابه لعدة أيام، لكن الاتصال كان يفيد باستشهاده متأثراً بإصابته البليغة في حادث العوامية.