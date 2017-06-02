أبناء الطائف يفرجون عن 199 سجين مديون بعد جمع 14 مليون - صحيفة صدى الالكترونية

أبناء الطائف يفرجون عن 199 سجين مديون بعد جمع 14 مليون
اثبت أبناء الطائف من تجار ورجال أعمال ومواطنون ميسورون وإعلاميون لحمتهم بعد أن جمعوا أكثر من 14 مليون ريال للإفراج عن المساجين المديونين في أقل من ثلاثة أيام .
حيث بدأت الحملة على أرض الواقع وفي مواقع التواصل الاجتماعية عبر وسم #سجناء الطايف عيدكم_معنا بالتنسيق مع لجنة السجناء والمفرج عنهم واسرهم بالطائف ” تراحم ” وأصحاب الحسابات المؤثرة بالطائف والمملكة الذين لم يتاخروا عن دعم الحملة في مقدمتهم الفنان فايز المالكي صاحب الأيادي البيضاء في الأعمال الخيرية أضافة لحساب الطائف أغلى والطائف الآن وكلنا الطائف وسناب الطائف وابن الطائف الإعلامي مبارك العدواني والإعلامي سعد الغنامي الذي ذكر أن عدد المفرج عنهم وصل 199 سجين.
فيما ذكر الإعلامي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعية مبارك العدواني أن نائب أمير مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر وجه بتعميم الحملة على منطقة مكة وقدم لها مبلغ مليون ريال.
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