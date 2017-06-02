أمين «اعتدال»: المجتمع الدولي لن يترك الدول الداعمة للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، الدكتور ناصر البقمي، إنه من السهل تتبع ومعرفة الأقلام المأجورة التي تحاول زعزعة استقرار الدول.

وكتب في تغريدة من حسابه على «تويتر»، قال فيها «‏عمليات التحريض ودعوات التطرّف أصبحت مكشوفة، كما أن استهداف دول بأقلام مأجورة لزعزعة الإستقرار أصبحت سهلة التتبع من المصدر حتى الهدف».

وأضاف : «‏الدول التي ترعى التطرّف وعناصره وتموّل الأصوات الداعية للعنف لا يمكن أن تمر على المجتمع الدولي الذي عقد العزم على محاربته مرور الكرام».