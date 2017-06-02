خبراء يحذرون من رسالة خطيرة على «واتساب» - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حذر خبراء الأمن المعلوماتي مستخدمي واتسآب من فتح رابط يُرسل ضمنياً مع رسالة نصية وهمية خبيثة، تنبههم من أن اشتراكهم في التطبيق انتهى وتحثهم على الحصول على عرض مغري يشمل اشتراك مدى الحياة برسوم زهيدة من خلال التوجه إلى الرابط المرفق ضمن الرسالة.

وشدد خبراء الأمن المعلوماتي في بريطانيا على أن الرابط المرفق مع الرسالة الزائفة ما هو إلا حيلة خبيثة من قبل بعض القراصنة للإيقاع بالمستخدمين ضحية وفريسة سهلة للإفصاح عن بياناتهم البنكية والحسابية لاختراقها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعلى الرغم من أن الرسالة التي يتم تداولها حالياً والمكتوب فيها “ انتهت صلاحية اشتراكك. وللتحقق من حسابك والاشتراك مدى الحياة بـ 0.99 جنية إسترليني فقط اضغط على هذا الرابط ” ، انتشرت مطلع الشهر الماضي، لكن هناك تقارير تشير إلى عودتها بقوة جعلت المستخدمين يتجهون إلى تويتر للشكوى وتقديم الحلول والنصائح.

نصح الخبراء المستخدمين بضرورة حذف الرسالة في حال استقبالها، أما بالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بالنقر على الرابط الخبيث، فينبغي عليهم تحميل برنامج مكافحة للفيروسات للتأكد من أن الهاتف يخلو من أي برامج خبيثة.

