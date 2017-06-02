مصرع وإصابة 8 في حادث مروري بالمجاردة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

لقي 4 مصرعهم وإصيبة أربعة أخرون، في حادث مروري فجر اليوم، بطريق ثربان بمحافظة المجاردة، ونقل المصابين لمستشفى المجاردة العام.

وأصطدمت مركبتين الأولى من نوع كامري والأخرى من نوع هايلوكس وجهاً لوجه، حيث تفاجأ قائد المركبة الكامري بوجود قطعة كنب ملقاة في وسط الشارع، وأثناء محاولته تفادي الارتطام بها انحرفت به المركبة لتصطدم بمركبة أخرى، وباشر الحادث مكتب شرطة ثربان وفرقة الدفاع المدني والهلال الأحمر.

وقد باشرت الفرق الإسعافية الحادث، وتم نقل جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى المجاردة.