ضبط صواريخ حرارية داخل منزل بـ«حضرموت» باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تمكنت القوات الأمنية في حضرموت اليمنية من ضبط صواريخ حرارية في منازل يشتبه بأن مالكيها على علاقة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وكانت الميليشيات الانقلابية، قد اقتحمت عددا من مساجد محافظة عمران، واعتدت على المصلين أثناء صلاة العشاء، ومنعتهم بقوة السلاح من أداء صلاة التراويح، بحسب صحيفة «عكاظ»، الجمعة.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين أطلقوا الرصاص الحي لتفريق المصلين وإجبارهم على التوقف عن أداء صلاة التراويح وإخراجهم من المساجد ثم إغلاقها، إذ تعتبر الميليشيات الحوثية أن صلاة التراويح بدعة، وأن أداءها يشكل خطرا على فكرهم.