برازيلي الهلال يكشف سر تألقه ورأيه في دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعرب البرازيلي كارلوس إدواردو، عن سعادته البالغة بتواجده ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بالهلال، مشيراً إلى أنه يعيش حياة مثالية مع ناديه بالرياض.

وأشار إدواردو في تصريحات أبرزتها شبكة ” فوكس سبورت ” في نسختها البرازيلية، إلى أنه يحظى بكل الدعم من زملائه وجماهير ناديه، مضيفاً :” ألعب ضمن صفوف أكبر نادٍ في آسيا، أنا حقاً محظوظ بذلك “.

وأضاف اللاعب البرازيلي :” حققت العديد من الإنجازات مع الفريق في غضون عامين فقط، سجلت 41 هدفاً حتى الآن، وحصدت 4 ألقاب مع الهلال، هي حقاً مسيرة مميزة جداً “.

وتابع :” أتذكر أول مباراة لي مع الهلال، سجلت وقتها هدفاً حققنا به لقب كأس السوبر، كانت بداية رائعة ومثالية “.

وأعرب لاعب الهلال عن سعادته برغبة البعض في التقاط الصور التذكارية معه، بعد تألقه مع الفريق، وأضاف :” الشعب السعودي يعاملني معاملة رائعة، وهذا دليل على نجاحي مع الهلال “.

وأشاد إدواردو بمستوى الكرة السعودية، مستشهداً باقتراب منتخبنا الوطني من التأهل إلى مونديال روسيا 2018، بقوله :” دوري جميل صعب للغاية، والمنافسة على اللقب تكون حتى الجولات الأخيرة “.

وأكمل :” نخوض بعض المباريات وسط 60 ألف متفرج، وهناك لاعبون على مستوى عالٍ للغاية، هو الدوري الأفضل من وجهة نظري في منطقة الخليج العربي “.

يذكر أن إدواردو ساهم في فوز الهلال بالثنائية خلال الموسم المنصرم، بالتتويج بلقبي دوري جميل للمحترفين وكأس الملك، كما وصل بالفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.