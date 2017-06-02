تعليم رجال ألمع تبحث الاستعدادات للعام الدراسي المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

رأس مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع إبراهيم كدوان أمس، اجتماعاً لبحث الاستعدادات للعام الدارسي القادم، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات ورئيسة الإشراف وأمين الإدارة وأعضاء اللجنة.

وبدأ مدير التعليم حديثه بشكر الجميع على جهودهم وما بذلوه من جهود مميزه خلال العام الدراسي المنصرم، متمنيا من الجميع بمضاعفة الجهود حتى يكون الاستعداد في العام القادم بشكل مميز، مؤكدا على أن دور كل الأقسام هو دور تكاملي ضروري .

ثم تحدث المساعدين عن أهمية الاستعداد المبكر وهو محور النجاح وعند دور كل قسم.

بعد ذلك استعرض أمين الإدارة نسب الإنجاز التي تمت وفق معايير وآليات لذلك وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.