تدشن فعاليات توعوية بأضرار المخدرات في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور علي الطيار سعي مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة من خلال برامجها وفعالياتها التوعوية المتنوعة إلى التعريف ورفع الوعي بمخاطر المخدرات وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع .

ولفت خلال تدشين فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام تحت شعار (أنتم الأمل ….لبناء الوطن) مساء أمس بحي البجيري التاريخي، إلى أن هذه الفعالية وغيرها من الحملات المماثلة تستهدف بالمقام الأول الأسرة إدراكا لدورها الأساسي والمهم في التنشئة والتربية والتوجيه وضرورة دعمها بالتثقيف والتوعية بأضرار هذه الآفة وكيفية درء مخاطرها عن أبناءنا.

وتتضمن فعاليات (أنتم الأمل ….لبناء الوطن) التي تستمر ثلاثة أيام من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية صباحاً، على معرض مصاحب يقدم رسائل توعوية وتثقيفية موجهة للأسر عبر شاشات تفاعلية وأفلام توضيحية تبرز أخطار المخدرات على المجتمع ومجهودات رجال مكافحة المخدرات في إحباط عمليات التهريب والقبض على المهربين ونشر إحصائيات للكميات التي تم إحباطها وعرض طرق التهريب، مع وضع عينات تشبيهية للمخدرات لتعريف الزوار بأشكال وأنواع المخدرات وتقديم المطويات التوعوية والجوائز والهدايا للمشاركين بالمسابقة التوعوية، بالإضافة إلى تخصيص ركن للأطفال يستخدم طرقاً مشوقة لتوعيتهم عن طريق غرس القيم والمبادىء الأساسية.