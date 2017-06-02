مدني حائل يكشف حقيقة حريق مستشفى الحائط العام - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لمدني حائل المقدم نافع الحربي، أن ما تردد حول حادث الحريق بمستشفى الحائط العام، غير صحيح، مؤكدا أنه لا يتعدى مجرد وميض لحظي حُصر في منطقة الطهي ، وطالب من الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار .

وكان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، أوضح أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الحائط باشرت بلاغا مساء أمس الخميس، عن وميض لحظي جراء تسرب للغاز بمنطقة الطهي، عملت معها أنظمة الرش التلقائي وساهمت في احتواء منطقة الضرر.

وتابع أنه لم يصب أحد بأذى، وقد اتخدت التدابير الوقائية اللازمة بالتنسيق مع إدارة المستشفى، وتجري حاليًا أعمال التحقيق لكشف أسباب الحادث.