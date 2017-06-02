بالأسماء.. 6 نقاط أمنية بمداخل مكة لتسهيل مرور المعتمرين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قامت قوة التدخل السريع بوضع 6 نقاط أمنية علي مداخل مكة المكرمة لتسهيل مرور زوار البيت الحرام والمعتمرين خلال شهر رمضان، والعمل على حجز المركبات في مواقع الحجز الخاصة ونقل المعتمرين والزوار عبر الباصات لتخفيف الازدحام ثم إعادتهم لهذه المواقع.

وقال قائد مهام القوات الخاصة بأمن الطرق بمكة المكرمة العقيد عايض البقمي، إن نقاط الضبط تباشر مهامها، بينما تعمل دوريات أمن الطرق المنتشرة على طول الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة على مسح هذه الطرق للتأكد من سلامة وضع المتجهين إلى مكة وتقديم المساعدة لهم، وإحالة أي مخالفين لجهة الاختصاص.

وكشف أن نقاط الضبط الأمني الست هي نقطة الشميسي طريق مكة جدة السريع، ونقطة طريق مكة جدة القديم، ونقطة التنعيم، ونقطة طريق الليث، ونقطة طريق الكر، ونقطة طريق السيل.