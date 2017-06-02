عمال شركة كبرى بالباحة يعيشون بلا رواتب وبإقامات منتهية والأمير حسام بن سعود يتدخل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه (صدى):

وجّه عمال في أحدى الشركات الشهيره المنفذه لمشروع الصرف الصحي بمحافظة قلوة بتهامة الباحة نداءً عاجلاً وصرخة استغاثه للمسؤولين والجهات المختصة وعلى رأسهم سمو أمير منطقة الباحة بالنظر اليهم والتدخل السريع لحل ازمتهم حيث أمضو اكثر من ثمانية شهور بلا رواتب وأقاماتهم منتهية، وصل بعضها الى سنتين.

وقد ناشد العاملين انهاء معاناتهم وصرف مستحقاتهم كامله وتجديد اقاماتهم بعد مماطلة الشركه طيلة هذه الفتره وفي الوقت الذي قامت فيه الشركة ببيع معدات وآليات بالمزاد العلني بلغت 43.1 مليون ريال وتحقق ربحاً بلغ 17.4 مليون ريال وفق موقع (أرقام ) العاملين بالسكن يمرون بمعاناة حقيقيه وظروف انسانيه ومعيشيه صعبه ويعيشون على صدقات المحسنين كما انهم لايستطيعون

مراجعة المستشفيات والمراكز الصحيه وذلك لعدم سريان اقاماتهم ورفض استقبالهم في اي منشأة صحية.

كما ذكر احد العاملين بالموقع والحزن يعتصر قلبه رغم كبر سنه ان هذه الأزمه والظروف اوقعتنا في حرج كبير ومشاكل اسريه مع اسرنا وأطفالنا في الخارج حيث اصبحنا عاجزين عن اعالتهم واعالة أنفسنا خصوصاً في شهر رمضان المبارك .

وتحدث أحد مهندسي المشروع الذي ذكر أن العمال قد تقدمو بشكوى رسمية لسعادة محافظ قلوه وقد وقام المحافظ برفع الشكوى إلى مقام الإمارة.

قد وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود حفظه الله باتخاذ كافة التدابير لانهاء اسباب الشكوى وصرف مستحقاتهم وتجديد اقاماتهم في أسرع وقت ممكن .

