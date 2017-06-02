تفاصيل أخر طلب لـ«هناء» محاربة السرطان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «هناء إسكندر»- 24 عاما-، المعروفة بـ«محاربة السرطان»، والتي توفيت أمس، بعد معاناة مع المرض الخبيث، لتلحق بأخيها «حمزة» الذي توفى بنفس المرض قبل 4 أشهر.

وقالت المصادر إن «هناء» أجرت عملية جراحية بمستشفى جدة الجامعي بعد تعرضها لغيبوبة بسبب نزيف داخلي، حيث كانت لا تستطيع الأكل بسبب الاستفراغ الشديد، وأوصت قبل دوخلها العملية إعطائها دواء مسكن.

ولفظت انفسها الأخيرة أمس بعد 10 أيام قضتها في المستشفى، بعد ان تعرضت لنزيف داخلي في الدماغ نتيجة انتشار الورم.

وكشفت المصادر أن «هناء» طلبت سماع سورة «يس» بصوت والدها قبل وفاتها، ثم قرأت السورة قبل دخولها في غيبوبة الموت.