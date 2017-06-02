مصرع اثنين بسبب عاصفة «بياتريس» في المكسيك - صحيفة صدى الالكترونية

مكسيكو(صدى):

قال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، إن العاصفة المدارية بياتريس اقتربت من ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادى أمس الخميس، وأسقطت أمطارا غزيرة مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل بالإضافة إلى انهيارات أرضية، كما اضطرت السلطات لإغلاق طرق وإلغاء رحلات جوية.

وذكرت أجهزة الطوارئ فى ولاية واهاكا بجنوب غرب المكسيك أن انهيارا أرضيا بقرية سان مارسيال اوسولوتيبيك تسبب فى دفن بعض المنازل وأن عمال الإنقاذ عثروا على جثة صبى بينما لا يزال آخر مفقودا. وأضافت أن امرأة قتلت جراء انهيار أرضى بقرية سان كارلوس ياوتيبيك.

وقال المركز الوطنى للأعاصير إن العاصفة وصلت إلى 24 كيلومترا جنوبى بلدة بويرتو أنجل على ساحل جنوب غرب المكسيك المطل على المحيط الهادى وإن سرعة الرياح بداخلها تصل إلى 72 كيلومترا فى الساعة، وأضاف أن العاصفة تتحرك شمال شرقا بسرعة ثمانية كيلومترات فى الساعة.

وأضاف أن من المتوقع أن تضعف العاصفة بياتريس عند وصولها لليابسة فى جنوب غرب المكسيك مساء الخميس، والمنطقة الجبلية اليوم الجمعة. لكنه توقع أن تتسبب العاصفة فى سيول وانهيارات طينية تهدد الحياة.