الاتحادان الأوروبي والأفريقي يؤكدان إلتزامهما باتفاقية المناخ - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

أكد الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي من جديد التزامهما القوي بالتنفيذ الكامل لاتفاق باريس بشأن مكافحة التغيير المناخي، وطالبا جميع الشركاء إلى مواكبة الزخم الذي نشأ في عام 2015.

وتعهد الاتحادان في بيان أصدراه في بروكسل اليوم بالعمل معا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الموقعة في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج عمل اتفاق باريس الذي سيدرج تغير المناخ والطاقة المتجددة على جدول أعمال القمة القادمة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي في أبيدجان يومي 29/30 من نوفمبر.

وقال البيان ان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي يعيدان تأكيد التزامهما بمواصلة معالجة الآثار الضارة لتغير المناخ على صحة الإنسان والحيوان والنظم الإيكولوجية الطبيعية وغيرها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد مكاسبنا الإنمائية كمجتمع عالمي.