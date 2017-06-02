تعاوني وادي الدواسر يسير رحلة عمرة لـ 50 وافداً - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي الدواسر يوم أمس، رحلة لأداء مناسك العمرة لــ 50 وافداً من الجنسيتين الفلبينية والمليبارية المستفيدين من برامج المكتب .

وأفاد مدير المكتب عبدالله محمد الراشد، أن رحلات العمرة التي ينظِّمها المكتب تستهدف بشكل أساسي المسلمين الجدد، بغية توثيق علاقتهم بدينهم، مبيناً أن فعاليات العمرة تتضمَّن دروساً وكلمات وعظية يقوم عليها مشرفون ومترجمون لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين.

وكان المكتب قد سير الرحلة الأولى يوم الاثنين الماضي، استفاد منها 50 شخصاً من الجاليات الباكستانية والهندية والبنقالية.