وزير الأوقاف اليمني يوجه تحذيراً لميليشيات الانقلاب - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الأوقاف اليمني يوجه تحذيراً لميليشيات الانقلاب
أطلق وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، تحذيرا للميليشيات الانقلابية من مغبة الاستمرار في فرض أفكارها الدخيلة على المجتمع اليمني والتي لا يقبلها اليمنيون, داعياً في الوقت نفسه إلى النأي بالمساجد عن الصراعات المناطقية والمذهبية والحزبية.
وشدد في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الميليشيات عملت على تحريف رسالة المسجد وربطها بالمراجع الإيرانية التي تحاول فرضها على الشعب اليمني وبث أفكارهم المنحرفة التي تدعو إلى الخراب بدلاً عن البناء، وإلى التناحر بدلاً عن التلاحم، وإلى الفرقة بدلاً عن الإجماع.
وأشار إلى قيام الميليشيات بمنع أداء صلاة التراويح في المساجد والاعتداء على المصلين وإخراجهم بقوة السلاح من المساجد واختطاف العديد منهم في أعمال تتنافى مع تعاليم الإسلام الحنيف، وتتعدى على حرمة المساجد، مبيناً أن الميليشيات مستمرة في انتهاك حرمة المساجد وتمزيق النسيج الاجتماعي والتعايش الذي عرفته اليمن.
يذكر أن الميليشيا فجرت وقصفت ونهبت 750 مسجداً، واختطفت 150 من أئمة وخطباء المساجد في عدد من المحافظات اليمنية، وفقاً للوكالة اليمنية.
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