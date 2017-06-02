وزير الأوقاف اليمني يوجه تحذيراً لميليشيات الانقلاب - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أطلق وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، تحذيرا للميليشيات الانقلابية من مغبة الاستمرار في ‏فرض أفكارها الدخيلة على المجتمع اليمني والتي لا يقبلها اليمنيون, داعياً في الوقت نفسه ‏إلى النأي بالمساجد عن الصراعات المناطقية والمذهبية والحزبية.‏

وشدد في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الميليشيات عملت ‏على تحريف رسالة المسجد وربطها بالمراجع الإيرانية التي تحاول فرضها على الشعب اليمني ‏وبث أفكارهم المنحرفة التي تدعو إلى الخراب بدلاً عن البناء، وإلى التناحر بدلاً عن التلاحم، ‏وإلى الفرقة بدلاً عن الإجماع.‏

وأشار إلى قيام الميليشيات بمنع أداء صلاة التراويح في المساجد والاعتداء على المصلين ‏وإخراجهم بقوة السلاح من المساجد واختطاف العديد منهم في أعمال تتنافى مع تعاليم الإسلام ‏الحنيف، وتتعدى على حرمة المساجد، مبيناً أن الميليشيات مستمرة في انتهاك حرمة المساجد ‏وتمزيق النسيج الاجتماعي والتعايش الذي عرفته اليمن.‏

يذكر أن الميليشيا فجرت وقصفت ونهبت 750 مسجداً، واختطفت ‏‏150 من أئمة وخطباء المساجد في عدد من المحافظات اليمنية، وفقاً للوكالة اليمنية.