بالفيديو.. آخر لقاء لمحاربة السرطان «هناء اسكندر» قبل لحاقها بشقيقها حمزة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توفيت أمس الخميس، «هناء اسكندر» محاربة السرطان الشهيرة لتلحق بأخيها مكافح السرطان «حمزة اسكندر» والذي توفي قبل 4 أشهر، وهناء مريضة بنوع من السرطان منذ أكثر من 9 أشهر بنوع نادر من السرطان يسمى «أنجيو-ساركوما».

ونشطت هناء بمجال محاربة مرض السرطان متبنية حملة أطلقها أخيها حمزة تحت شعار «سأقهر السرطان بابتسامة»، كما أجرت العديد من اللقاءات الإعلامية والصحفية للتوعية بمرض السرطان.

وتلقت العلاج الكيماوي بولاية تكساس على نفقة الدولة ثم رجعت واستكملت علاجها بجدة حسب اجراءات وزارة الصحة.

ويسترجع الفيديو آخر لقاء للفقيدة مع قناة ” العربية ” ، على خلفية نشر صورتها على غلاف مجلة محلية بلا غطاء للرأس، في إطار حملتها لمحاربة مرض السرطان.

وأوضحت هناء خلال اللقاء أنها قررت الموافقة على وضع صورتها في المجلة بهذه الطريقة نزولاً عند رغبة أخيها حمزة ــ رحمه الله ــ، الذي كان قد توفي في يناير من العام الجاري، وكان مصاباً هو الآخر بالمرض ذاته، وقاد حملة واسعة لمحاربة مرض السرطان بابتسامة.

وبيّنت أن أخاها كان يرى أن على مرضى السرطان الخروج إلى الناس بوضعهم الطبيعي، بدون خوف أو خجل، لافتة إلى أنها ستسعى في تحقيق رغبة أخيها في تأسيس مركز لمحاربة السرطان.