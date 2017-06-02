بالصور .. تفاصيل مثيرة حول تويوتا كامري 2018 المواصفات اليابانية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

يبدو أنّ تويوتا كامري 2018 الهايبرد الجديدة كليا ستأتي بكفاءة استهلاك للوقود هي الأفضل من فئتها لتتخطى الهوندا أكورد الهايبرد.

فحسب أحدث التقارير، ستأتي تويوتا كامري للسوق اليابانية حصريًّا بموديلات هايبرد، على أن تأتي بكفاءة عالية لاستهلاك الوقود تقدر بـ لتر عن كل 31.6 كيلومتر تقطعه.

لم يتم إطلاق الكامري الجديدة في اليابان سوى منذ بضعة أيام، وهي من المقرر أن تنزل على الساحة بجيل جديد من نظام تويوتا الهجين، والذي يأتي بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر موصول بموتور كهربي يعملان معًا لتوليد الطاقة ويرسلانها عبر جير متردد باستمرار، بينما المواصفات الأمريكية التي كُشف عنها منذ بضعة أشهر سيكون بإمكانها استهلاك 1 لتر عن كل 23 كيلومتر تقطعه.

هذا وتخطط تويوتا لطرح الكامري 2018 الجديدة كليا بأناقتها الغير مسبوقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قبل نهاية العام الجاري، على أن تصل بأسعار نتوقع أن تبدأ من 80,000 ريال في السعودية.