بالصور.. رولز رويس تستعرض تاريخ الفانتوم تمهيدًا لوصول موديل 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تنوي رولز رويس في نهايات يوليو افتتاح معرض خاص يطلق عليه اسم “الفانتومز الثمانية العظام” ويأتي هذا إبان قرب موعد تدشينها لموديل 2018.

وسيتم جلب كافة أجيال الفانتوم التي أنتجت على مدار 92 عامًا في المعرض، على أن يتم جلب كلّ واحد فيهم ليعرض لمدة اسبوع، وسيكون أقدمهم وأوّلهم هي الفانتوم 1927 والتي كانت مملوكة لـ فريد أستير والتي تعرض حاليا لدى متحف بيترسن أوتوموتيف.

قد بدأ إنتاج الفانتوم في 1925، وأصبحت رائجة للغاية لدرجة أنّه تم إصدار جيلها الثاني في 1929 لتأتي بشاسيه جديد ومحرك معاد هيكلته إلى جانب تحسين جذري في مناولتها، ولاحقا في 1932 تمّ البدء في تطوير جيلها الثالث، ولكن بعد ذلك بـ 12 شهرًا – توفّي السير هينري رويس وفي ذلك الوقت كان عمره 70 عامًا.

وبالرغم من وفاته، استمر تطوير الجيل الثالث للفانتوم، ليتم البدء في إنتاجها منذ 1936 وحتى بداية الحرب العالمية الثانية، ولأعوام طويلة كان يظن أنّه لن تكون هنالك خليفة للفانتوم، ولكن مع ذلك وفي 1950 تم إصدار جيلها الرابع لتُبنى خصيصًا للملك فيليب والملكة إليزابيث، وفي وقت لاحق تمّ طرح منها 17 نموذجًا لقادة دول العالم.

وفي 1959 بدأ إنتاج الجيل الخامس، وفي 1968 خلفه الجيل السادس الذي استمر إنتاجه حتى 1991، ولاحقًا في 2003 عادت الفانتوم بجيلها السابع الذي أذهل العالم أجمع.

والآن حان الوقت لوصول الجيل الثامن للفانتوم المهيبة، والمقرر تدشينها في 27 يوليو المقبل لتتابع رولز رويس إرثها.