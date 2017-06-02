إدارة ترامب تتمسك بقرار الحظر وتستأنف بطلب للمحكمة العليا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تقدمت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بطلب للمحكمة العليا، أمس الخميس، لتعيد العمل بقرار منع دخول المسافرين من 6 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، بالرغم من الهزائم التى تلقاها القرار فى المحاكم العادية.

واستأنفت الحكومة لدى المحكمة العليا وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة ايسغور فلوريس ” لقد طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر فى هذه القضية الهامة، ونحن على ثقة أن القرار التنفيذى للرئيس ترامب سليم ضمن سلطاته القانونية من أجل المحافظة على الوطن آمنا وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب “.

وأضافت ” الرئيس غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تأوي الإرهاب، حتى يقرر بنفسه أنه بالإمكان التدقيق بهم وأنهم لا يشكلون خطراً أمنياً على الولايات المتحدة “.