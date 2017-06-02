بالصور.. تفاصيل ومميزات جديدة لبيجو 308 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت بيجو الستار عن سيارتها 308 موديل 2018، وكما أظهرت صور مسربة سابقة فالتصميم للموديل الجديد مطابق للصور التي نشرت قبل ذلك والتي تؤكد أن الموديل الجديد لا يختلف عن السابق ولكن حصل علي بعض الاضافات الجديدة. ومقدمة السيارة المحسنة مشابهة جداً للسابق مع المصابيح الأمامية المطابقة للمصابيح في السيارة الحالية مع الاحتفاظ بالمصابيخ النهارية LED .

وتظهر فى السيارة الجديدة تحديث في شبكة التهوية التي تم ازالة الخطوط العرضية فيها في صالح مستطيلات صغيرة فضية اللون تتدفق علي الشبكة بجوار شعار بيجو البارز.

وشملت التغييرات الصادم الأمامي مع مداخل تهوية جديدة ومصابيح ضباب مربعة .

كما توفر للسيارة نظم مساعدة جديدة للسائق مستعارة من موديل 3008 مثل نظم كبح أمان نشطة والتحذير من مغادرة المسار ونظامVisiopark 1 الذي يمكن السيارة تلقائياً من توجيه نفسها لمناطق الركن المتاحة . وفي الداخل ، توجد مقصورة السيارة بنظام i-Cockpitوميرور لينك وآندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

ويتم إنتاج بيجو 308 و بيجو 308 سو الجديد من قبل مصنع سوشو في فرنسا.

وقالت الشركة انها 760 الف وحدة منذ اطلاق الموديل 308 ، وتعتبر هذه السيارة الجديدة معلما بارزا في حركة العلامة التجارية، مما يضع مجموعة من التكنولوجيا الجديدة في وضع مميز على غرار أسلوب أكثر حزما.

وتتضمن سيارة بيجو 308 الجديدة كافة مزايا المساعدة على القيادة التي كشفت مؤخرا عن سيارات الدفع الرباعي الجديدة، بيجو 3008 و 5008. هذه الأنظمة الجديدة تضع السيارة بقوة في نهاية السوق.