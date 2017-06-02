مرسيدس تحتل المركز التاسع بين قائمة مبيعات السيارات خلال ابريل الماضى - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

احتلت العلامة التجارية “مرسيدس بنز” المركز التاسع بين شركات السيارات فى مصر بواقع 261 سيارة ، خلال شهر ابريل الماضى وفقا لتقرير مجلس معلومات السيارات “الأميك ” ،

وحققت مرسيدس بنز ارتفاعا فى المبيعات بنحو 115 سيارة مقارنة بابريل 2016 التي باعت خلاله 146 سيارة.

و كانت العلامة التجارية “شيفروليه” تصدرت مبيعات السيارات في السوق المصري خلال شهر أبريل الماضي، ووفقا لتقرير مجلس معلومات السيارات “الأميك ” سجلت مبيعات العلامة شيفروليه بيع 2748 سيارة بتراجع كبير عن مبيعات نفس الشهر من العام الماضي والذى سجل بيع 3569 سيارة.

وحلت العلامة التجارية “نيسان” في المركز الثاني من حيث الترتيب وسجلت بيع 1425 سيارة، في حين كانت مبيعاتها خلال أبريل العام الماضي 1680 سيارة.

وجاءت مبيعات “هيونداي” في المركز الثالث محققة بيع 1384 سيارة بتراجع كبير عن مبيعاتها في نفس الشهر من العام الماضي والتي حققت فيه بيع 3984 سيارة ، وفقا للتقرير.

وحصلت “تويوتا “على المركز الرابع ببيع 585 سيارة مقابل 954 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى , أما المركز الخامس من نصيب “متسوبيشى” ببيع 548 سيارة مقابل 844 سيارة خلال أبريل 2016

وفى المركز السادس جاءت “رينو” وسجلت 496 سيارة مقابل 252 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى وحلت “شيرى” فى المركز السابع ببيع 430 سيارة فى حين كانت مبيعاتها 901 سيارة خلال أبريل من العام الماضى.

وجاءت “أوبل” فى المركز الثامن ببيع 309 سيارة مقابل 654 سيارة فى أبريل 2016 ثم جاءت “سوزوكى” فى المركز العاشر والتى حققت فيه بيع 255 سيارة مقابل 759 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى.