فورد تبيع 206 سيارة فى ابريل وفوكاس تعزز نموها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حقتت مبيعات العلامة التجارية فورد ارتفاعا ملحوظ خلال ابريل الماضى ، ووفقا لتقرير مركز معلومات السيارات “الاميك” باعت فورد 206 سيارة خلال ابريل ، مقابل 85 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي .

وحلت فورد وفقا لتقرير مركز معلومات السيارات “الاميك” ، فى المركز الحادى عشر حسب اجمالى المبيعات فى ابريل الماضى ، اذا جاءت شيفرولية فى المركز الاول تلتها نيسان ثم هيونداى تبعتها تويوتا ثم ميتسوبيشى تلتها رينو ثم شيرى غبور اعقبتها اوبل ثم مرسيدس ثم سوزكى .

وعزز نمو مبيعات العلامة التجارية فورد تفوقها للشهر الرابع على التوالى عبر فوكاس ذات سعة الالف سي سي والتى لاقت اقبالا كبيرا لدى المصريين حيث تم بيع 150 سيارة خلال شهر يناير 2017 و 144 سيارة خلال فبراير الماضى و 140 خلال مارس أما شهر أبريل فتكمنت فوكاس من بيع 203 سيارة