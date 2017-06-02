سمو ولي العهد يُدشن اتفاقيات تدريبية نفذتها كلية نايف للأمن الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ترأس سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية نايف للأمن الوطني إجتماع المجلس الأعلى لكلية نايف للأمن الوطني في مبنى المباحث العامة بالرياض مساء اليوم، حيث دشن سموه عددًا من الاتفاقيات التي نفذتها كلية نايف للأمن الوطني للتدريب.

وسيتم خلال الاتفاقيات عقد العديد من الدورات التدريبية وحلقات النقاش وورش العمل والمنتديات بحيث يتم تدريب وتأهيل منسوبي الكلية وعدد من منسوبي القطاع.

وتنص الاتفاقية على توطين المعرفة وتأهيل المدربين في عدد من المسارات التدريبية التي منها مكافحة الإرهاب والتحقيق في الجرائم الالكترونية والتحقيقات والمهارات الأمنية الشاملة وإنفاذ القانون الإداري والأكاديمي لتدريب وتأهيل منسوبي القطاع والبحث والتحري.

كما حضر التدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية.