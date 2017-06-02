هذا ما على العريس ارتداؤه في ليلية الدخلة! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعد ليلة الدخلة أو “ليلة العمر” من أهم الليالي وأروعها عند كلا الزوجين، وفيها يبدآن حياتهما الزوجية، وانطلاقهما إلى عالم آخر. ولتلك الليلة تجهيزات تشغل بال العروس من بينها الملابس الداخلية التي يجب أن ترتديها بعد عودتها لغرفتها، إلا أن هذا القلق لا يشغل بالها وحدها، بل وزوجها الذي يُصاب بحيرة شديدة بشأن ما سيرتديه في ليلة العمر.

فماذا يرتدي العريس في ليلة الدخلة؟

بحسب الخبراء، عند عودة العريس مع عروسته إلى المنزل، يُفضل أن يرتدي ملابس داخلية قطنية، وليست مصنوعة من الحرير أو القماش الناعم، تحسباً لأي تحسس في الجلد، كونه لم يتعود على ارتدائها.

ويفضل أن يختار الألوان الزاهية الجميلة والهادئة، ويلبس تيشيرت تبرز عضلاته وجسده، ووضع العطور التي ترضي زوجته.

وأيضاً يمكنه ارتداء طقم بيجامة فخمة على أن يكون لونها أبيضاً، أو ارتداء بيجامة مكونة من قميص وبنطلون وروب وسليبر.

ويعتقد أن الزوجة قد تنزعج إذا كان زوجها غير أنيق وبهندام غير مرتب وغير متناسق في ألوانه، وبخلاف ذلك قد يثيرها اختياره ألوان جذابة كالملابس الحمراء اللامعة مثلاً.

وينصح الخبراء بأن يختار العريس ملابسه مسبقاً كي لا يتعرض للحرج أو القلق أمام زوجته، إن لم يجد ما يرتديه، وأن ينتقي أجمل الملابس التي تجعله جذاباً بنظر زوجته، فالأمر لا يقتصر على أناقتها وملابسها فقط.