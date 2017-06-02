الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة بمعظم مناطق المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة وتبوك (تشمل الأجزاء الساحلية منها) وتمتد إلى منطقة القصيم .

كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية . في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة.

وأوضح التقرير عن حالة البحر الأحمر أن الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

أما عن حاله الخليج العربي فالرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.