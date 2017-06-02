يمنية وطفلتيها ينتحرن بتناول السمّ بسبب الفقر - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت امرأة يمنية، في العقد الرابع من العمر، مع طفلتيها الصغيرتين، في محافظة “ إب ” اليمن ، بسبب الأزمة الاقتصادية التي عانت منها الأسرة طويلاً.

وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن الأم كانت تعيش مع طفلتيها في بلدة “جبل حجاج”، بمديرية “السدرة”، منذ أكثر من عام، بعد أن تخلّى عنهن الأب، بسبب خلاف مع زوجته وتركهن يواجهن ظروف المعيشة الصعبة.

وبحسب المصادر، فإن الأم تجرَّعت السمّ وجرّعته لطفلتيها البالغتين من العمر 12 و9 أعوام، لتنهي حياتها وحياة طفلتيها، ليتم تشييع جثامينهن يوم أمس الأربعاء، بمديرية السدة في محافظة “إب”.